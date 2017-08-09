Özel hastanede 48 kişiye iş

İŞKUR son haftalarda yaptığı istihdamlara bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde işbaşı eğitim programı kapsamında 211 kişiyi istihdam eden Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 48 kişiye daha istihdam sağladı. Osmaniye İŞKUR İl Müdürlüğü'nde, Milletvekili Dr. Suat Önal, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altnunkaynak, İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, Özel Sevgi Hastanesi yönetim kurulu başkanı Veli Velipaşaoğlu ve İş ve Meslek Danışmanı Murat Işık’ın katıldığı toplantıda taraflar arasında protokol imzalandı.İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, sosyal devlet anlayışının altını çizerek çalışmak isteyen herkese iş bulmaya çalıştıklarını ve bunun İŞKUR’un meslek edindirme kursları, işbaşı eğitim programları gibi faaliyetlerle gerçekleştirilerek Osmaniye'de işsizlik sorununa daha kalıcı ve somut adımlarla güzel bir çizgi yakaladıklarını vurguladı. Gündüz işyeri ziyaretleri düzenleyerek işverenler ile görüşüp devletin İşkur faaliyetleri ve teşvikleri ile beraber kurs ve eğitim programlarıyla; gece ise ev ziyaretleri gerçekleştirerek işi olmayan vatandaşları meslek sahibi yaptıklarını belirten Altunkaynak, öncelikli hedeflerinin Osmaniye’deki işsizlik sorununun minimize edilmesi olduğunu belirtti. Özel Sevgi Hastanesi yönetim kurulu başkanı Veli Velipaşaoğlu ise İŞKUR’un son yıllarda atağa geçtiğini ve bunun yansımaları olarak Osmaniye ekonomisine büyük katkılar sağladığını, istihdam ettikleri 48 kişiyle beraber sağlık alanında kaliteli hizmet anlayışıyla büyüme trendini daha da genişleteceklerini kaydetti. Toplantı sonunda Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal da bir konuşma yaparak devlet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını, halkın başta işsizlik olmak üzere sorunlarının çözümü için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.