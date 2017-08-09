Başak Gazetesi
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Dün 17:12 TSİ- Osmaniye

Hatay’a Kardeşlik Gezisi

Osmaniye Gençlik Merkezi üyesi Türk ve Suriyeli gençler, Hatay Gençlik Merkezi üyesi Türk ve Suriyeli gençlerin misafiri oldular.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın NICEF ile birlikte yürüttüğü, Türkiye’de misafir Suriyeli gençler ile Türk gençlerinin sosyal uyumlarını, ensar ve muhacirlik kavramları içerisinde ortak değerlere sahip çıkma, kardeşlik duygularının pekiştirilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi” devam ediyor.“Ver Elini Kardeşim” sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında Osmaniye Gençlik Merkezi üyesi Türk ve Suriyeli gençler Hatay Gençlik Merkezi üyesi Türk ve Suriyeli gençlerin misafiri oldu.Medeniyetler beşiği Hatay’ın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin yanı sıra dünyanın en geniş sergileme alanına sahip mozaik ve arkeoloji müzesini görme, dünyanın ilk aydınlatmasının uygulandığı sokaklarda, kapalı çarşıda tarihi doku içerisinde gezme imkânı buldular.Hatay Gençlik Merkezi liderleri tarafından Hatay’ın tarihi, Gençlik Merkezi faaliyetleri hakkında verilen bilgilerden sonra yöreye özgü yemek ve tatlının da ikram edildiği programda gençler merkezde sportif, sosyal, sanatsal aktivitelerde birlikte güzel bir gün geçirdiler.

Haber: İBRAHİM EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:12 TSİ - Osmaniye 30 Okunma

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