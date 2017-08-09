Düziçi'nde orman yangını

İlçeye bağlı Yeşilyurt Köyü Ahmet Ören mevkiinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1yangın söndürme uçağı, 1 yangın söndürme helikopteri 10 arasöz ve yaklaşık 100 kişilik yangın söndürme ekibi ile müdahale edildi. Bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki tellerin birbirine sürtünmesi sonucu kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlenen yangın söndürülürken, yaklaşık 5 hektarlık çalılık örtünün zarar gördüğü belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.