İlçeye bağlı Yeşilyurt Köyü Ahmet Ören mevkiinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1yangın söndürme uçağı, 1 yangın söndürme helikopteri 10 arasöz ve yaklaşık 100 kişilik yangın söndürme ekibi ile müdahale edildi. Bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki tellerin birbirine sürtünmesi sonucu kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlenen yangın söndürülürken, yaklaşık 5 hektarlık çalılık örtünün zarar gördüğü belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Dün 17:14 TSİ- Osmaniye
Düziçi'nde orman yangını
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yüksek gerilim hattındaki tellerin birbirine sürtmesi sonucu çıkan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Dün 17:14 TSİ - Osmaniye 381 Okunma
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