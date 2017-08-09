Başak Gazetesi
22° OSMANİYE
Dün 17:14 TSİ- Osmaniye

Düziçi'nde orman yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yüksek gerilim hattındaki tellerin birbirine sürtmesi sonucu çıkan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Köyü Ahmet Ören mevkiinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1yangın söndürme uçağı, 1 yangın söndürme helikopteri 10 arasöz ve yaklaşık 100 kişilik yangın söndürme ekibi ile müdahale edildi. Bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki tellerin birbirine sürtünmesi sonucu kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlenen yangın söndürülürken, yaklaşık 5 hektarlık çalılık örtünün zarar gördüğü belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün 17:14 TSİ - Osmaniye 381 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Özel hastanede 48 kişiye iş mask

Özel hastanede 48 kişiye iş

Başkan Tarhan Asfalt Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi mask

Başkan Tarhan Asfalt Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Burnaz Köyü Osmaniye’ye bağlanabilir mi? mask

Burnaz Köyü Osmaniye’ye bağlanabilir mi?

Erzin Şahin Tepesi’ne Tabiat Parkı Tescil İncelemesi mask

Erzin Şahin Tepesi’ne Tabiat Parkı Tescil İncelemesi
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 595
Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz mask

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu mask

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi mask

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı mask

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu mask

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı mask

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı

Dr. Suat ÖNAL :"2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz" mask

Dr. Suat ÖNAL :"2023 hedeflerine emin ad...

Osmaniye Valisi Coşkun, Hasanbeyli'yi ziyaret etti mask

Osmaniye Valisi Coşkun, Hasanbeyli'yi ziyaret etti

HÜDA PAR Osmaniye İl Gençlik Kolları Tarafından 'KUDÜS' Temalı Resim Sergisi Açıldı mask

HÜDA PAR Osmaniye İl Gençlik Kolları Tarafından 'KUDÜS' Tema...

Erzin Şahin Tepesi’ne Tabiat Parkı Tescil İncelemesi mask

Erzin Şahin Tepesi’ne Tabiat Parkı Tescil İncelemesi

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı mask

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı

Kaymakam Gültekin sebze bahçelerini inceledi mask

Kaymakam Gültekin sebze bahçelerini inceledi

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi mask

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 595

YÜKLENİYOR