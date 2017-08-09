Osmaniye'de 800 kursiyere girişimcilik belgesi

Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde kursu başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan, Osmaniye ve çevre illerden 800 girişimciye belgeleri verildi. Osmaniye Belediyesi, KOSGEP Osmaniye İl Müdürlüğü ve Osmaniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından istihdama yönelik ortak yürütülen proje kapsamında törene Belediye Başkanı Kadir Kara, Belediye Başkan Yardımcıları, KOSGEP Osmaniye İl Müdür Vekili Mustafa Kurt ve çok sayıda girişimci katıldı.YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ BAŞVURUOsmaniye Belediyesi hizmet binasında verilen KOSGEP kurslarına yaklaşık 2 bin kişi başvuru yapıldı. 5 Aralık 2016 tarihinde başlayan KOSGEP kursları haftada 32 saat olmak üzere uygulamalı girişimcilik eğitimleri veriliyor. KOSGEP kurslarına katılmak isteyen girişimci adayları için Osmaniye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde başvuruların alınmaya devam edildiği kaydedildi. Sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Kadir Kara, yrel yönetim olarak temel amaçlarının sadece rutin belediye hizmetleri değil şehrin sosyo-ekonomik kültürel olarak kalkınmasına katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Kâğıtta yazılı olanlar ile bunları hayata geçirebilmenin çok daha farklı ve çok daha önemli olduğuna değinen Başkan Kara, "Bu başarının iki ayağı var. Birincisi sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirebilmek için ilgili kurumların düzeyli bir ortaklık gerçekleştirmeleri gerekiyor. İkincisi de katılımcıların bu uygulamaların bu sosyal sorumluluk projelerinin kendilerine ne kazandıracağını çok iyi bilmeleri, algılamaları, anlamaları ve sonrasında elde etmiş oldukları bu belgelerle kendilerine yeni bir gelecek kurabilmeleri açısından karşılıklı olarak iki ayağın birbirini tamamlaması gerekiyor." dedi. Sertifikasını alan kursiyerler, ekonomik olarak zorluk çektiklerini belirterek, öncülük edip istihdam alanları yaratacak olan bu projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Kadir Kara’ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.