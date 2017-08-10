Başak Gazetesi
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Bugün 16:28 TSİ- Osmaniye

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Osmaniye Belediyesi’nin başkanlığında kurulan komisyon kurbanlıkların satış fiyatları belirlendi.

Başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer’in yaptığı fiyat tespit komisyonunda , Belediye Veteriner İşleri Müdürü Özgür Koç, Tarım İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Dr. Yusuf Göktaş, Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Bozkurt ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı hazır bulundu.

Komisyonun aldığı karara göre kurbanlık hayvanların 2017 Yılı kilogram fiyatı;

KOYUN – KEÇİ :17.00 TL – 20.00 TL

TOSUN : 17.00 TL – 19.00 TL

Bugün 16:28 TSİ - Osmaniye 366 Okunma

Yorumlar

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Mehmet Demirdelen - Bu ne kardeşim devlet 13,5 ve 14 Tl açıklıyor biz de neden bu kadar farkediyor

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