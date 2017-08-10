Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

Başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer’in yaptığı fiyat tespit komisyonunda , Belediye Veteriner İşleri Müdürü Özgür Koç, Tarım İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Dr. Yusuf Göktaş, Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Bozkurt ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı hazır bulundu.
Komisyonun aldığı karara göre kurbanlık hayvanların 2017 Yılı kilogram fiyatı;
KOYUN – KEÇİ :17.00 TL – 20.00 TL
TOSUN : 17.00 TL – 19.00 TL
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Yorumlar(1)
Mehmet Demirdelen - Bu ne kardeşim devlet 13,5 ve 14 Tl açıklıyor biz de neden bu kadar farkediyor
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