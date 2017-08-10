İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,merkeze bağlı Kırıklı Köyü Çanakçı Mevkiinde ki ormanlık bölgede Hint keneviri yetiştirildiği bilgisiyle harekete geçti.Yapılan operasyonda ormanlık alana açılmış tarlada ekili 725 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri sökülüp yakılarak olay yerinde imha edilirken Jandarma kenevirin kime ait olduğu belirlemek için çalışma başlattı.
Bugün 16:32 TSİ- Osmaniye
Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi
Osmaniye'de ormanlık alanda açılan bir tarlada 725 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bugün 16:32 TSİ - Osmaniye 101 Okunma
Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz