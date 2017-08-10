Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,merkeze bağlı Kırıklı Köyü Çanakçı Mevkiinde ki ormanlık bölgede Hint keneviri yetiştirildiği bilgisiyle harekete geçti.Yapılan operasyonda ormanlık alana açılmış tarlada ekili 725 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri sökülüp yakılarak olay yerinde imha edilirken Jandarma kenevirin kime ait olduğu belirlemek için çalışma başlattı.