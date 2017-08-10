Başak Gazetesi
23° OSMANİYE
Bugün 16:32 TSİ- Osmaniye

Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi

Osmaniye'de ormanlık alanda açılan bir tarlada 725 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,merkeze bağlı Kırıklı Köyü Çanakçı Mevkiinde ki ormanlık bölgede Hint keneviri yetiştirildiği bilgisiyle harekete geçti.Yapılan operasyonda ormanlık alana açılmış tarlada ekili 725 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri sökülüp yakılarak olay yerinde imha edilirken Jandarma kenevirin kime ait olduğu belirlemek için çalışma başlattı.

Bugün 16:32 TSİ - Osmaniye 101 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

İŞKUR'dan 12 kişiye daha istihdam mask

İŞKUR'dan 12 kişiye daha istihdam

Osmaniye'de dane mısır hasadı başladı mask

Osmaniye'de dane mısır hasadı başladı

Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi mask

Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi

Şeffaf niye olmuyoruz? mask

Şeffaf niye olmuyoruz?
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 593
Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu mask

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi mask

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı mask

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz mask

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı mask

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı

At ve arabasıyla uçuruma yuvarlanan genç kurtarıldı mask

At ve arabasıyla uçuruma yuvarlanan genç kurtarıldı

Hatay’a Kardeşlik Gezisi mask

Hatay’a Kardeşlik Gezisi

Özel hastanede 48 kişiye iş mask

Özel hastanede 48 kişiye iş

Başkan Tarhan Asfalt Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi mask

Başkan Tarhan Asfalt Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Dr. Suat ÖNAL :"2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz" mask

Dr. Suat ÖNAL :"2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz"

Osmaniye Valisi Coşkun, Hasanbeyli'yi ziyaret etti mask

Osmaniye Valisi Coşkun, Hasanbeyli'yi ziyaret etti

HÜDA PAR Osmaniye İl Gençlik Kolları Tarafından 'KUDÜS' Temalı Resim Sergisi Açıldı mask

HÜDA PAR Osmaniye İl Gençlik Kolları Tarafından 'KUDÜS' Tema...

Erzin Şahin Tepesi’ne Tabiat Parkı Tescil İncelemesi mask

Erzin Şahin Tepesi’ne Tabiat Parkı Tescil İncelemesi

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 593

YÜKLENİYOR