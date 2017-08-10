Başak Gazetesi
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Bugün 16:37 TSİ- Osmaniye

Oto lastik tamirhanesine kaçak sigara baskını

Osmaniye'de oto lastik tamirhanesine yapılan baskında bin 860 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bahçe İlçesine D400 karayolu üzeri Nohut Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan dinlenme tesisi içerisindeki oto lastik tamirhanesinde kaçak sigara bulunduğu yönünde bilgiye ulaşıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda değişik markalarda toplam bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahipleri 31 yaşındaki Ş.Y. ve Suriye uyruklu 43 yaşındaki A.C. gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak sigaralara ise imha edilmek üzere el konuldu. Jandarma Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda soruşturma başlattı.

Bugün 16:37 TSİ - Osmaniye 95 Okunma

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