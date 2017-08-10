Osmaniye'de dane mısır hasadı başladı

2017 yılı üretim sezonunda 344 bin 254 dekar alanda ekimi yapılan birinci ürün dane mısırın hasadına Temmuz ayı sonu itibariyle başlandığını kaydeden Sağlam, sulanan alanlarda en yoğun olarak üretilmekte olan dane mısırın ortalama veriminin dekar alanda 1450 kilo, rekoltenin ise 499 bin 168 ton civarında olmasının beklendiğini kaydetti. Mısır hasadının başlaması dolayısıyla hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Müdür Sağlam'a Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Karınsız ve hasat kontrol ekibi personeli eşlik etti. Merkez Yeniköy Köyü'nde yapılan incelemede bu üretim sezonu hakkında çiftçilerle görüşülüp, hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak anızın yakılmaması uyarısında bulunuldu.Hasat yaptıracak olan çiftçilerin, biçerdöveri kullanan operatörün G sınıfı sürücü belgesinin olmasına, operatörün tecrübeli olmasına hassasiyetle dikkat edilmesi gerektiği vurgulanarak operatörün döküm yapması durumunda İl veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli teknik personellerle bağlantı kurarak durumu belirtmeleri gerektiği belirtildi. İl Müdürü Sağlam, çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE