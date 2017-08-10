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Bugün 16:44 TSİ- Osmaniye

İŞKUR'dan 12 kişiye daha istihdam

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Osmaniye Şok Marketler Zinciri arasında düzenlenen 'İşbaşı Eğitim Programı' kapsamında 12 kişi reyon görevlisi elemanı istihdam edildi.

Göreve geldiğinden bu yana işveren ziyaretlerine hız kesmeden devam eden devletin İŞKUR aracılığıyla verdiği teşvik ve destekleri her ziyarette anlatıp tüm müteşebbisleri bilgilendiren İl Müdürü Ahmet Altunkaynak toplam altı ay sürecek olan programda, katılımcıların ilk üç ay boyunca maaş ve sigorta giderlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını, üç ayın bitiminden sonraki üç ayda ise işyeri tarafından maaş ve sigorta giderleri karşılanacağını belirtti.Altunkaynak, diğer işyerlerinin de bu programdan yararlanmaları için İŞKUR’un, yöneticileri ve çalışanları ile her zaman yardıma hazır olduklarını ve şartları sağlayan her işyeri için program yapacaklarını belirtti. Müdür Altınkaynak, İŞKUR Osmaniye İl Müdürlüğü ve Kadirli Hizmet Merkezi olarak bütün personelleri ile özellikle çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında istihdamların daha da artması için olağanüstü gayreti ile çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Haber: İBRAHİM EMÜL/OSMANİYE

Bugün 16:44 TSİ - Osmaniye 80 Okunma

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