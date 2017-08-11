TÜGVA Osmaniye’de Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Genel Kurula TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Seçkin Koç’ta katıldı. Tek liste halinde gidilen genel kurulda mevcut başkan Avukat Talha Akif Gürbüz ve yönetimi ile devam kararı alındı.

Genel Kurulda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Seçkin Koç, Osmaniye’de bulunmaktan oldukça memnunum ayrıca böyle genç ve dinamik bir ekibi karşımda görmek beni mutlu ettiğini söyledi.

Koç, “ Geçtiğimiz yıl Osmaniye’de teşkilatı kurmakla görevlendirdiğimiz Talha Akif Gürbüz kardeşimiz kurmuş olduğu ekibi ile birlikte bu kısa zaman diliminde oldukça önemli mesafeler kat etmiş olması bizleri sevindirdi. TÜGVA olarak Türkiye’nin 81 ilinde teşkilatlarımız kitap kafe, yurt ve diğer imkânlarımızla Türkiye’nin gençliğine hizmet etme gayretindeyiz. Yeni dönemde de kardeşlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. İfadelerini kullandı.

İl Temsilcisi Av. Talha Akif Gürbüz ise, Hizmet etme aracı olarak gördüğümüz vakfımızda bugüne kadar hizmet eden tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dedi.

Gürbüz, Genel Kurulu onurlandıran Genel Başkan Yardımcımız ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizler vakıf kültürünü haiz bir medeniyetin mirasçılarıyız. O büyük medeniyeti yeniden ihya ve inşa edebilmek için taşın altına elimizi değil yüreğimizi koymakla mükellefiz. Biz inanıyoruz ki 2023 Türkiye’sinde söz sahibi olacak gençleri bugünden yetiştirmemiz gerekmektedir. Ve İnşallah geleceğin Türkiye’sinde TÜGVA’nın parmak izi olacaktır. Diyerek sözlerini tamamladı.