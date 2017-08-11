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Tüysüz Beldesi Kadın Kollarında Kongre Coşkusu

Toprakkale Gençlik Merkezinde düzenlenen Tüysüz Belde Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, Tüysüz Beldesi Kadın Kolları Başkanlığı seçimi yapıldı.

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Kurulan divana verilen tek liste ile Belde kadın kolları başkanını belirledi.Tek liste halinde verilen listelerde AK Parti Tüysüz Belde Kadın Kolları Başkanı Elif Kavun oldu. AK Parti Tüysüz Belde Kadın Kolları Kongresine, Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal,Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Teşkilat Başkan Yardımcısı Belma Erdoğan,Ak Parti Osmaniye Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Ici, Ak Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cavit ,İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özdemir, Ak Parti Toprakkale İlçe Başkanı Ahmet Özkan, Ak Parti Toprakkale Kadın Kolları Başkanı Sibel Çetinkaya ve çok sayıda Kadın Kolları delegeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede Ak Parti Toprakkale Kadın Kolları Başkanı Sibel Çetinkaya; bir konuşma yaparak AK Parti’nin kadınlara verdiği öneme değindi.İlçe belde kongreleri ile kadın kollarının daha da güçleneceğini belirten Çetinkaya, yeni seçilecek yönetime başarılar diledi, bugüne kadar görev alan kadın kolları başkan ve üyelerine de teşekkür etti. Tüysüz Beldesi Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinin Tüysüz'e hayırlı olmasını dileyen Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal sözlerine şöyle devam etti: “Hanımlarımız ülkemiz için önemli çalışmalar yapıyor. Ak Partinin iktidara gelmesinde kadınlarımızın önemli faktörü olmuştur. Kadınlarımıza çok şey borçluyuz, kadınlarımızın hizmetkârıyız. Bütün Kadın Kolları yöneticilerine ve kadınlarımıza başarılar diliyorum.Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüysüz Belde Kadın Kollarına seçilen Başkan Elif Kavun; Yönetim Kurulu Üyeleri hanım kardeşlerime görevlerinde başarılar diliyor, teşkilatımızın şahsıma göstermiş olduğu ilgiye sonsuz teşekkür ediyorum dedi.

Bugün 01:55 TSİ - Osmaniye 17 Okunma

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