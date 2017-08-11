Başak Gazetesi
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Bugün 02:04 TSİ- Osmaniye

ATT Derneğinden Vali Coşkun'a hayırlı olsun ziyareti

Attder osmaniye il yönetimi Valimiz Ömer Faruk COŞKUN beyi makamında ziyaret etti

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ATT Derneği Osmaniye İl Temsilcisi İlyas Yıldır ."Meslegimiz hakkında bilgiler verip birçok konuda istişare yaptık. Sayın Valimize dernegimize sağlayacağı katkılardan dolayı tesekür eder yeni görevinin hayırlı olmasını dileriz"dedi.

Bugün 02:04 TSİ - Osmaniye 20 Okunma

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