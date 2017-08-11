Başak Gazetesi
22° OSMANİYE
Bugün 13:56 TSİ- Osmaniye

Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde, bir fabrikada çalışan Suriyeli işçiler, işyeri sahibi ve vardiya amirini, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle darp etti.

Olay ilçeye bağlı Yusufizzettin Köyü sınırları içerisinde ki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Mermer fabrikasında çalışan Suriyeli M.E.A. (22), H.E.S. (20), A.S.A. (20), H.E.S. (17), M.Z. (18), M.A. (17), M.R.A. (20), M.M.A. (28) ve H.E. (23) isimli işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile fabrika sahibi İ.S.Ö. (33) ve vardiya amiri Ö.P. (32)'yi darp ederek yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenilirken, jandarma Suriyeli işçileri gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 13:56 TSİ - Osmaniye 859 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Kurbanlık Fiyatlarını Gözden Geçirin mask

Kurbanlık Fiyatlarını Gözden Geçirin

İŞKUR'dan 12 kişiye daha istihdam mask

İŞKUR'dan 12 kişiye daha istihdam

Osmaniye'de dane mısır hasadı başladı mask

Osmaniye'de dane mısır hasadı başladı

Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi mask

Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 594
Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi mask

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı mask

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu mask

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi mask

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı mask

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı

Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü mask

Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü

TÜGVA Osmaniye’de Genel Kurulunu Gerçekleştirdi mask

TÜGVA Osmaniye’de Genel Kurulunu Gerçekl...

İŞKUR'dan 12 kişiye daha istihdam mask

İŞKUR'dan 12 kişiye daha istihdam

Osmaniye'de dane mısır hasadı başladı mask

Osmaniye'de dane mısır hasadı başladı

Oto lastik tamirhanesine kaçak sigara baskını mask

Oto lastik tamirhanesine kaçak sigara baskını

Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi mask

Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi mask

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

Osmaniye'de 800 kursiyere girişimcilik belgesi mask

Osmaniye'de 800 kursiyere girişimcilik belgesi

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 594

YÜKLENİYOR