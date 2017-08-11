Olay ilçeye bağlı Yusufizzettin Köyü sınırları içerisinde ki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Mermer fabrikasında çalışan Suriyeli M.E.A. (22), H.E.S. (20), A.S.A. (20), H.E.S. (17), M.Z. (18), M.A. (17), M.R.A. (20), M.M.A. (28) ve H.E. (23) isimli işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile fabrika sahibi İ.S.Ö. (33) ve vardiya amiri Ö.P. (32)'yi darp ederek yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenilirken, jandarma Suriyeli işçileri gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 13:56 TSİ- Osmaniye
Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü
Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde, bir fabrikada çalışan Suriyeli işçiler, işyeri sahibi ve vardiya amirini, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle darp etti.
Bugün 13:56 TSİ - Osmaniye 859 Okunma
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