Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü

Olay ilçeye bağlı Yusufizzettin Köyü sınırları içerisinde ki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Mermer fabrikasında çalışan Suriyeli M.E.A. (22), H.E.S. (20), A.S.A. (20), H.E.S. (17), M.Z. (18), M.A. (17), M.R.A. (20), M.M.A. (28) ve H.E. (23) isimli işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile fabrika sahibi İ.S.Ö. (33) ve vardiya amiri Ö.P. (32)'yi darp ederek yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenilirken, jandarma Suriyeli işçileri gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.