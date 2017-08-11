Yeni Devlet Hastanesi yakında start alıyor

Önal, yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetinin Türkiye genelinde olduğu gibi Osmaniye’de de devasa yatırımları yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Kentte yapılacak ve yapılması planlanan yatırımların ne aşamada olduğu hakkında bilgi veren Önal, şunları kaydetti:

“Osmaniye’de hükümetimizin büyük yatırımlarından olan 600 Yataklı yeni Devlet Hastanesinin proje ihalesi Sağlık Bakanlığımız tarafından 10.08.2017 de yapıldı. Önemli bir sağlık yatırımı olan hastane yapımının takibini hassasiyetle yapacağız. Bu yatırım hükümetimizin bölgemizde yaptığı en büyük yatırımlardan bir tanesidir. Hastanemizin yapılması sağlık hizmetlerinde ilimizde bir devrim anlamı taşımaktadır. Sağlık hizmetinin üst seviyeye çıkması en büyük arzumuzdur. Bunun yanı sıra, İl Özel İdaresi tarafından 32 derslikli Merkez İmam Hatip Lisesi ihalesi (120 kişilik çok amaçlı salonu dahil) 9 milyon 750 bin lira bedelle yapıldı. Ayrıca yine Özel İdaresi tarafından Düziçi Karagedik Köyü Sağlık Evi Yapım İşi ihaleleri de tamamlandı” şeklinde konuştu.

Önal, Osmaniye’de ihtiyaç duyulan kamu yatırımlarının getirilmesiyle ilgili olarak yoğun çalışma yapıldığını aktardı.

AK Parti iktidarının yatırımlarının Türkiye’nin dört bir yanında hızla devam ettiğini anlatan Önal, “Hemşerilerimizin vekalet verdiği milletvekilleri olarak bizlerde, Osmaniyemize ihtiyaç duyulan kamu yatırımlarının getirilmesi ile ilgili yoğun bir çaba harcıyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait ve ihaleleri yapılan onarım işlerinin de sürdüğünü aktaran Önal, “Okulların tatil olmasıyla birlikte eğitim yuvalarımızda yoğun bir tadilat ve onarım çalışması devam ediyor. Bu anlamda, Düziçi Fen Lisesi Pansiyon Onarım İşi, Kadirli Mehmet Nuri Arıoğlu Ortaokulu Onarım İşi, Merkez A. Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Onarım İşi, Merkez Necmettin Erbakan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Merkezi Soğutma Tesisatı Yapım İşi, Sumbas Binali Yıldırım Yibo Trafo Deplase İşi, Merkez Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Onarım İşi, Merkez Osmaniye İlkokulu Onarım İşi, Merkez Hasan Aybaba Anadolu Lisesi Onarım İşi, Merkez Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Tesisatı Onarım İşi, Merkez 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Onarım İşi, Merkez Bahçe İlkokulu Çatı Yapım İşi, Merkez Cebelibereket Anadolu Lisesi Onarım İşi, Merkez Ertuğrul Gazi İlkokulu Onarım İşi, Merkez Saimbey Ortaokulu Onarım İşi, Merkez Şehit Binbaşı Oğuz Apanoğlu İlkokulu Onarım İşi, Merkez Tobb Fen Lisesi Onarım İşi, Merkez Vali Ümit Karahan İlkokulu Onarım İşi, Toprakkale Tüysüz Ortaokulu Onarım İşi, Hasanbeyli İlkokulu Kalorifer Tesisatı Ve Bina Onarım İşi, Bahçe Kızlaç İlkokulu Onarım İşi, Düziçi Çeaş Anadolu Lisesi Onarım İşi, Düziçi Karacaören İlköğretim Okulu Çatı Ve Tuvalet Onarım İşi, Düziçi Yukarıhacılar İlkokulu Onarım İşi, Kadirli Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu Lisesi Onarım İşi, Kadirli Dadaloğlu Kalorifer, Yangın Tesisatı Ve Engelli Rampası Yapım İşi ihale edilerek çalışmalara başlatılmıştır. Tadilat ve onarım işlemleri 2 milyon 241 bin lira bedelle yaptırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Önal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın desteğiyle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.