Başak Gazetesi
22° OSMANİYE
Bugün 15:48 TSİ- Osmaniye

Vali Coşkun’dan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesine Ziyaret

Vali Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesini ziyaret etti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Dernek Başkanı Durmuş Öksüz’den Dernek hakkında bilgi alan Vali Coşkun, şehitlerimizin aileleri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Vali Coşkun, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “Şehitlerimizin aileleri devletimize, milletimize ve bizlere emanettir. Herhangi bir sıkıntıları olduğunda her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin yakınları için ne yapsak az kalır” diye konuştu. Vali Coşkun, sözlerine tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır dileyerek son verdi.

Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, ziyaretlerinden dolayı Vali Coşkun’a, tüm üyeleri adına, teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Derneğin anı defterine yazan Vali Ömer Faruk Coşkun’a üzerinde Osmaniyeli şehitlerimizin fotoğraflarının bulunduğu bir tablo takdim edildi. Daha sonra Şehitlerimizin aileleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Vali Coşkun, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesinden ayrıldı.

Bugün 15:48 TSİ - Osmaniye 40 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Kurbanlık Fiyatlarını Gözden Geçirin mask

Kurbanlık Fiyatlarını Gözden Geçirin

İŞKUR'dan 12 kişiye daha istihdam mask

İŞKUR'dan 12 kişiye daha istihdam

Osmaniye'de dane mısır hasadı başladı mask

Osmaniye'de dane mısır hasadı başladı

Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi mask

Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 594
Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi mask

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı mask

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu mask

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi mask

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı mask

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı

Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü mask

Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü

Tüysüz Beldesi Kadın Kollarında Kongre Coşkusu mask

Tüysüz Beldesi Kadın Kollarında Kongre C...

TÜGVA Osmaniye’de Genel Kurulunu Gerçekleştirdi mask

TÜGVA Osmaniye’de Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

İŞKUR'dan 12 kişiye daha istihdam mask

İŞKUR'dan 12 kişiye daha istihdam

Osmaniye'de dane mısır hasadı başladı mask

Osmaniye'de dane mısır hasadı başladı

Oto lastik tamirhanesine kaçak sigara baskını mask

Oto lastik tamirhanesine kaçak sigara baskını

Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi mask

Ormanlık alanda 725 kök kenevir ele geçirildi

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi mask

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 594

YÜKLENİYOR