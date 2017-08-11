Vali Coşkun’dan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesine Ziyaret

Dernek Başkanı Durmuş Öksüz’den Dernek hakkında bilgi alan Vali Coşkun, şehitlerimizin aileleri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Vali Coşkun, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “Şehitlerimizin aileleri devletimize, milletimize ve bizlere emanettir. Herhangi bir sıkıntıları olduğunda her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin yakınları için ne yapsak az kalır” diye konuştu. Vali Coşkun, sözlerine tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır dileyerek son verdi.

Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, ziyaretlerinden dolayı Vali Coşkun’a, tüm üyeleri adına, teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Derneğin anı defterine yazan Vali Ömer Faruk Coşkun’a üzerinde Osmaniyeli şehitlerimizin fotoğraflarının bulunduğu bir tablo takdim edildi. Daha sonra Şehitlerimizin aileleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Vali Coşkun, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesinden ayrıldı.