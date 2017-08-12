Polisten çocuklara 'Güvenli Yaşam' eğitimi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören çocuklara, polis-vatandaş işbirliğinin sağlanması ve karşılaşabilecekleri tehlikelerle baş edebilme konularında eğitim seminerleri verildi. Yeni Mahalle Camiindeki programda, ayrıca polislik mesleğinin tanıtımı, bireysel güvenlik, evde güvenlik, trafikte güvenlik konularında bilgiler aktarıldı. Yaz Kuran Kursuna katılan çocuklara karşılaşabilecekleri tehlikeler karşısında hangi davranışları gösterecekleri, trafikle ilgili bölümde ise araçlarda mutlaka emniyet kemeri takılması, anne babaların bu konuda uyarılması konularına ağırlık verildi.Toplum Destekli Polislik personeli, çocuklara, dışarı çıkarken nereye gidecekleri konusunda ailelerine bilgi vermesini, yabancılara yakınlık gösterilmemesi ve onlardan hediye kabul edilmemesini söyledi.Rahatsızlık verenlerin en yakın güvenlik görevlisine haber verilmesini isteyen polisler, "Kalorifer daireleri, bodrumlar ve inşaat gibi yerlerde oyun oynamayın,çünkü buralarda başınıza her an kaza gelebilir. Dışarı çıktığınızda üzerinizde fazla miktarda para ve kıymetli eşya bulunmamasına dikkat edin. Ulu orta yerlerde satılan ve şüphe uyandıran yiyecek ve içecekleri satın almayın. Evde yalnız kaldığınızda tanımadığınız kişilere kapıyı açmayın. Çevrenizdeki olumsuzlukları, şüpheli kişi veya eşyaları ücretsiz 155 Polisİmdat hattına haber verin. Hiçbir zaman 155'i aramaktan korkmayın. Bizler sizler için varız."diye konuştular. Görevli personeller, seminerin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE