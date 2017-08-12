Başak Gazetesi
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Bugün 13:14 TSİ- Magazin

Sibel Can Çeşme'yi salladı

Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un yaz konserleri kapsamında Temmuz ayında İstanbul’da geçtiğimiz günlerde de Ayvalık ve Altınoluk’ta sahne alan Sibel Can dün akşam da Çeşme seyircisinin karşısına çıktı.

Ege turnesi kapsamında Ayvalık ve Altınoluk’tan sonra da Çeşme’de konser veren Sibel Can, kariyerinin en sevilen şarkılarından derlediği özel repertuarı ile sevenleriyle buluştu. Sevilen sanatçı Çeşme konserinde eski şarkılarının yanı sıra yeni albümünden şarkılarına da yer verdi.

KIZI İSTANBUL’DA OĞLU ÇEŞME’DE İZLEDİ

Çeşme Amfi Tiyatro’da binlerce hayranına sesi, yorumu ve danslarıyla muhteşem bir konser yaşatan güzel sanatçı, Nur Yerlitaş imzalı kostümleri ve sahne şovlarıyla kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. İstanbul konserinde kızı Melisa’nın izlediği Can’ı Çeşme konserinde ise oğlu Engincan Ural yalnız bırakmadı.

Bugün 13:14 TSİ - Magazin 15 Okunma

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