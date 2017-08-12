Sibel Can Çeşme'yi salladı

Ege turnesi kapsamında Ayvalık ve Altınoluk’tan sonra da Çeşme’de konser veren Sibel Can, kariyerinin en sevilen şarkılarından derlediği özel repertuarı ile sevenleriyle buluştu. Sevilen sanatçı Çeşme konserinde eski şarkılarının yanı sıra yeni albümünden şarkılarına da yer verdi.

KIZI İSTANBUL’DA OĞLU ÇEŞME’DE İZLEDİ

Çeşme Amfi Tiyatro’da binlerce hayranına sesi, yorumu ve danslarıyla muhteşem bir konser yaşatan güzel sanatçı, Nur Yerlitaş imzalı kostümleri ve sahne şovlarıyla kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. İstanbul konserinde kızı Melisa’nın izlediği Can’ı Çeşme konserinde ise oğlu Engincan Ural yalnız bırakmadı.