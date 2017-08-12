Kafir Filminin Çekimleri Başladı

İgamedya Film ve GSA Film’in ortak yapımı olan Kafir’in senaristliğini ve yönetmenliğini Hasan Gökalp üstleniyor. Filmin başrollerini Erkan Çelik, Selim Aygün, Caner Çeleksiz ve Gamze Kırlı paylaşıyor.

Türkiye’de çekilen korku filmlerin birçoğunun maddi çıkar uğruna İslam inancına aykırı konuları işlediğini belirten yönetmen Hasan Gökalp Kafir filminde gerçeklerin çarpıtılmadan beyaz perdeye yansıtılacağını söyledi. İzleyicilerin filmlerde yanlış yönlendirildiğinin altını çizen Gökalp, ‘’Biz gerçeklerden yola çıktık. Yaşanmış bir hikâyeyi konu alarak hem kaliteli bir film çekmek hem insanlara lazım olan mesajları vermek arzusundayız. Elbette bunu yaparken korku ve gerilimden asla taviz vermeyeceğiz; izleyicilerin tansiyonunu yükselteceğiz “ dedi.

Bu Büyücü Kâfir Cinleri Kullanıyor

Korku türünde çekilen filmin konusuna gelince… “Aşk yaşayan bir çifte yapılan büyü ve yaşadıkları musallatı konu alıyor. Büyücü, kâfir cinleri kullanarak Allah’ın bütün yasaklarını hiçe sayar, ısrarla bu eylemine devam eder ve küfre girecek her şeyi yapar. Ama bir gün kâfir cinleri yanlış kişiye yönlendirir.“