Başak Gazetesi
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Bugün 13:23 TSİ- Osmaniye

42 yıl çalıştığı kurumundan emekli oldu

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Nüfus Müdürü İsmail Çullu, 42 yıl hizmet verdiği kurumundan emekli oldu.

Emekli olan Çullu için Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç tarafından veda yemeği düzenlendi.Kaymakam Koç, veda yemeğinde yaptığı konuşmada İsmail Çullu'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, sivil yaşamında sağlık, huzur ve başarılar diledi.Kadirli doğumlu olan İsmail Çullu, 1975 yılında Kadirli Nüfus Müdürlüğü'nde 3 yıl memur olarak görev yaptıktan sonra 3 yıl da müdür olarak, daha sonra ise Adana'nın Karaisalı ilçesinde 5 yıl süreyle ve son olarak Düziçi'ne çıkan Çullu, 31 yıl da burada görev yaparak 42 yıllık hizmet süresi sonunda emekli oldu.Evli ve 4 çocuk babası İsmail Çullu, emeklilikten sonra yaşamının geri kalan süresin yıllarca hizmet ettiği Düziçi ilçesinde geçirmeyi düşündüğünü, Düziçili vatandaşlara hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Vatandaşlarımıza, İlçemiz Kaymakamı Mustafa Koç'a kurum amirlerine gönülden teşekkür ediyorum." dedi. Program sonunda Kaymakam Koç, İsmail Çullu'ya üzerinde Osmanlı arması bulunan tablo ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Bugün 13:23 TSİ - Osmaniye 241 Okunma

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