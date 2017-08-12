Kaymakam Koç, sorunları dinledi

Yapılan toplantıda köy Muhtarı Ali Topuksuz ile köy sakinleri tek tek söz alarak istek ve şikayetlerini ilettiler. Kaymakam Mustafa Koç ise konuşmasında; sorunları ve talepleri dinlemeye geldiğini, devletin imkanları dahilinde hizmetlerin yerine getirileceğini, sorunlara çözüm bulacaklarını, buldukları çözümü de köy sakinleri ile paylaşacağını belirtti. Söğütlügöl Köyü ziyaretinde İlçe Kaymakamı Mustafa Koç ile birlikte İlçe Jandarma KomutanıJandarma YüzbaşıSerkan Esen, Belediye Başkan Vekili İsmail Esin ve ilçedeki diğer kamu kurum müdürleri de hazır bulundu.

Haber: İBRAHİM EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)