Başak Gazetesi
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Bugün 02:25 TSİ- Osmaniye

İkinci hac kafilesi dualarla yola çıktı

Osmaniye'den hac ibadetini ifa etmek üzere kutlu yolculuğa çıkan ikinci hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandılar.

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Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 yılı hac organizasyonu ile Hacca gidecek hacı adayları için İmamı Azam Camiinde düzenlenen uğurlama programına, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ile din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program din görevlilerinin icra ettikleri ilahi, kaside ve salavat-ı şerife ile devam etti.Müftü Ali Rıza Tahiroğlu, konuşmasında, hacı adaylarından ülkedeki birlik ve beraberliğin daim olması, vatan, millet ve İslam aleminin huzur ve sükûneti için, asker ve polisler için bol bol dua etmelerini istedi. Müftü Tahiroğlu'nun yaptığı duanın ardından tekbirler ve salâvatlarla hacı adaylarının otobüslere bindirilerek uğurlandı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 02:25 TSİ - Osmaniye 33 Okunma

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