Başak Gazetesi
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Bugün 02:28 TSİ- Osmaniye

İşte Bizim İstediğimiz Devlet Bahçeli Böyle

MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Dr. Devlet Bahçeli, Osmaniyespor FK’nın Kızılcahamam kampını ziyaret etti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Tek tek oyuncularla tokalaşan Bahçeli, takımın durumu ile ilgili Osmaniyespor FK Teknik Direktör Durmuş Ali Çolak’tan bilgi aldı.

Şampiyon takıma 2017-2018 futbol sezonunda başarılar dileyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Osmaniyeliler’e selam gönderdi.

Devlet Bahçeli’ye futbolcuların imzalarının bulunduğu Osmaniyespor FK forması hediye edildi. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve oyuncularla bir süre sohbet eden Bahçeli, ziyaretin sonunda takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bugün 02:28 TSİ - Osmaniye 146 Okunma

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