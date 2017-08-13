Başak Gazetesi
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Dün 23:51 TSİ- Osmaniye

Uzlaşma sağlanamadı, kurban fiyatları belirsiz

Osmaniye Belediyesi, komisyonda uzlaşma sağlanamadığı için bu yıl kurban fiyatının belirlenmeyeceğini duyurdu.

10 Ağustos'ta Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer'in yaptığı fiyat tespit komisyonu, kurbanlıkların satış fiyatlarını Koyun-Keçi 17-20 TL, Tosun 17-19 TL olarak açıklamıştı. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, komisyonun yeniden toplanarak kurban fiyatlarının yeniden belirleneceğini belirtmişti.Osmaniye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada komisyonun fiyat üzerinde uzlaşamadığı belirtilerek bu yıl kurban fiyatı belirlenmeyeceği duyuruldu.Belediye'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda şöyle denilri: "Bugüne kadar belediyemiz başkanlığında toplanan, Kasaplar Odası, İl Gıda Tarım Müdürlüğünün de temsil edildiği "İl Kurban Fiyat Belirleme komisyonu" ikinci kez toplanmış fakat fiyat üzerinde uzlaşılması mümkün olmamıştır. Bu yıl ülkemizde ve dünyada oluşan konjonktür et fiyatları ile ilgili ortak bir görüş oluşmasına engel olmuştur. Aslen belediyemizin böyle bir fiyat belirleme yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sebepler nedeni ile bu yıl kurban fiyatı belirlenmeyecektir. Kamuoyu bilgisine arz ederiz."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 23:51 TSİ - Osmaniye 290 Okunma

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