Tosyalı Toyo Osmaniye takımı oyuncuları, kulübün sağlık sponsoru olan Özel Park Hastanesi'nde bir dizi testlere tabi tutuldu. Uygulanan çeşitli testlerden başarıyla geçen Tosyalı Toyo Osmaniye sporcuları, 2017-2018 sezonuna bomba gibi hazır olduklarını dile getirdiler. Yeni sezona Tosyalı Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği idmanlarla hazırlanan Tosyalı Toyo Osmaniye, 25-30 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Federasyon Kupası Elemelerinde B grubunda mücadele edecek. Potanın sultanları, TKBL 2017-2018 Sezonu Ligin ilk haftasında ise Edirne Belediyesi Edirnespor ile 7 ekimde deplasmanda karşılaşacak.
Dün 23:53 TSİ- Osmaniye
Sağlık kontrolünden geçtiler
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ekiplerinden Tosyalı Toyo Osmaniye gençlik Spor Kulübü (GSK) oyuncuları, sağlık kontrolünden geçti.
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Dün 23:53 TSİ - Osmaniye 121 Okunma
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