FETÖ Şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Erdoğdu Köyü'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan önleyici devriye görevi sırasında, hakkında, Osmaniye 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PYD) suçundan aranan 29 yaşındaki M.Ş. yakalandı. Şüpheli şahıs sorgusunun ardından, Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.