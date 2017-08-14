Başak Gazetesi
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Bugün 16:50 TSİ- Osmaniye

FETÖ Şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde, Fettullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında aranan bir kişi jandarmanın yol uygulamasında yakalandı.

Erdoğdu Köyü'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan önleyici devriye görevi sırasında, hakkında, Osmaniye 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PYD) suçundan aranan 29 yaşındaki M.Ş. yakalandı. Şüpheli şahıs sorgusunun ardından, Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bugün 16:50 TSİ - Osmaniye 302 Okunma

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