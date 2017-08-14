İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, Aşağıçiyanlı Köyünde A. K.'ya ait bamya tarlasında kenevir ekili olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, tarlada 31 kök Hint keneviri şüphelinin evinde yapılan aramada ise 135 gram toz esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 50 adet kenevir fidesi ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili A. K.'nın yakalanması için çalışma başlatılırken, ele geçirilen Hint kenevirinin yakılarak imha edildiği öğrenildi.