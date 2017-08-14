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Bugün 16:56 TSİ- Bölge Haberleri

Hatay Büyükşehir Belediyesi Cırtıman Kavşağı için acilen proje geliştirmeli

Sarımazı’daki Cırtıman sapağı, trafik açısından tehlike yaratmaya devam ediyor

Yıllardır trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı, Belen-İskenderun karayolu üzerindeki Cırtıman Kavşağı, halen trafik seyri açısından tehlike saçmaya devam ediyor. Bu noktada senelerdir yaşanan trafik kazaları neticesi, can kayıpları,yaralanmalar ve maddi hasarlar oluşuyor. Cırtıman yaşayanları ile Sarımazı sakinlerinin konuyla ilgili şikâyetleri yıllardır ilgili makamlara şikayet dilekçesi olarak iletilmesine rağmen, burada trafik tehlike riskini önemli ölçüde giderecek bir proje geliştirilemedi. Belen istikametinden iniş aşağı gelen araçlarla, Cırtıman sapağına İskenderun istikametinden gelip Cırtıman’a dönenaraçların ya da Cırtıman’dan, İskenderun istikametine sağa dönüş yapan taşıtların karıştığı kazalar, anılan kavşağı, ölüm noktası, kaza kavşağı yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birim uzmanlarınca, bu kavşakta bir dizi çalışma yapılması, gerekirse bir proje yarışması açılarak, bu tehlikeli noktanın kaza riski minimum hale getirilmesi isteniyor. Yıllardır oluk gibi kanın aktığı, insanların yaşamlarını yitirdikleri ya da sakat kaldıkları, milli servetin yok olduğu söz konusu mevkiinin, trafik uzmanlarından da görüş alınarak, bir an önce projelendirilmesi ve sapağa kalıcı ve kesin çözüm getirilmesi talep ediliyor.

Bugün 16:56 TSİ - Bölge Haberleri 18 Okunma

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