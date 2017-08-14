Durmuşoğlu: “Ak Parti Milletin İradesinin Tecellisidir”

AK Parti'nin kurulduğu gün, Kurucu Lider Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dediğini vurgulayan Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, bu sözün üzerinden 16 yıl geçtiğini ve AK Parti’nin milletin iradesinin tecellisi olduğunun artık tüm dünya tarafından kabul edildiğini söyledi.

Durmuşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“14 Ağustos 2001’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk demokrasi tarihimizin en önemli dönemlerinden birinin temeli atılmıştır. Bu temelin harcı Türkiye sevdasıyla dolu yüreklerde cesaret, aşk ve iman ile karılmıştır.

AK Parti gücünü milletimizden alır. İlk hedefimiz milletimizin milli ve manevi değerlerle bezenmiş cevherini yeniden keşfetmesini sağlamak olmuş ve bu sayede de içinde eşsiz bir cevher bulunduran ülkemizin ve milletimizin ayaklarına her dönem prangalar vurmaya çalışan bir takım güçler bozguna uğramıştır.

AK Parti iktidarları döneminde, Gezi olayları ile toplumsal kaos denemesi yaptılar, tutmadı. 17-25 Aralık darbe girişimini başlattılar, netice alamadılar. 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ülke siyasi tarihimizde örneği olmayan bir şekilde 13 partiye karşı galip çıktık. Güneydoğu Anadolu bölgemizde bölücü terör örgütü eli ile silahlı bir başkaldırı teşebbüsünde bulundular, açtıkları çukurlara kendileri gömüldüler. 15 Temmuz 2016 gecesi, tarihimizin en alçak, en kanlı, en sinsi tehdidi ile karşı karşıya kaldık ve milletimizle birlikte omuz omuza vererek bu ihanet girişimini de bertaraf ettik. Girdiğimiz her seçimde milletimizin desteği ile galip geldik.

16 yılın ardından ekonomi, sağlık, eğitim, hukuk, siyaset gibi birçok alanda ülkemizin kalkınmasına odaklı icraatlarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. İşte bu noktada çok net bir şekilde ifade edebiliriz ki AK Parti'nin kuruluşu, bir siyasi parti kurulmasının çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. AK Parti’nin kuruluşu her alanda yapılan sessiz devrimlerin başlangıç noktasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimize hitap ederken ifade ettiği ‘Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ sözü AK Kadrolar için bir istikamet olmuş, o andan itibaren AK Kadrolar her yeni günü ülkemizin menfaatleri doğrultusunda icraatlar yapmak için yeni bir fırsat olarak görmüştür.

AK Parti’ye gönül vermiş herkes çok iyi bilir ki halka hizmet Hakk’a hizmettir. Biz dün olduğu gibi, bugün ve yarın da gönül kazanmayı her türlü kazancın üstünde tutarak, milletimizin menfaatleri doğrultusunda her şartta dimdik durarak ve gücümüzü aziz milletimizden alarak yolumuza devam edeceğiz.”