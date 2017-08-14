Kocaeli Ülkücü İşçiler Derneği Başkanlığına Okan Ertorun atandı

"Sayın Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanımız Hakan Kandemir Beyin Taktirleri İle Marmara Bölge Başkanım Sayın Bayram Alan'ın Başkanlığında Kocaeli Ülkücü İşçiler Derneği İl Başkanlığına Atanmış Bulunuyorum.. Ülkücü Hareketin Bel Kemiği Olan Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli İl Başkanı Olarak Öncelikle Başbuğumuz Alparslan Türkeşin İzinde, Ülkücü Hareketin Lideri Sayın Devlet Bahçeli, Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı Sayın Hakan Kandemirin Emrinde Ülkücü Harekete Hizmet Etmek Ülkücü İşçileri Türk İşçisini Kocaelide Daha İleri Yaşam Seviyesine Taşımak İşçilerimizin Geleceği Bizim Geleceğimiz Diyerek Hizmet Etmek En Birinci Görevimizdir.. Ülkücü Hareketin Hizmetinde Dün Olduğu Gibi Bu Günde Yarında Teşkilatlarımıza Bağlı Liderimizin Ve Genel Başkanımızın Emrinde Doğru Bildiğimiz Yolda Yürümeye Devam Ediyoruz.. Devir Teslim Törenimde Bizzat Yanımızda Bulunarak Bizleri Onurlandıran Başta Marmara Bölge Başkanım Sayın Bayram Alan, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanımız Sayın Aydın Ünlü, Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Yalçınöz, Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkanımız Sayın Bilal Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi Çayırova İlçe Başkanımız Sayın Yunus Emre Düztaban, Kocaeli Erzurumlular Dernek Başkanımız Sayın Avni Gözütok, Gölcük Samsunlular Dernek Başkanımız Sayın Reşat Akın,Ülkücü İşçiler Derneği Şube Başkanlarımız, Ülkücü İşçiler Marmara Bölge Ve İstanbul il Yöneticilerimiz Ve Bizi Yalnız Bırakmayan Değerli Ülküdaşlarıma Ayrı Ayrı Teşekkür Ederim.. Dik Baş Tok Karın Mutlu Yarın İçin Allahın Davasına Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz.. "