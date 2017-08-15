İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada temmuz ayında yapılan yol kontrolü ve aramalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 47 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu kişilerin 4'ü tutuklanırken yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet av tüfeği, 249 bin 817 kök kenevir, 114 gram esrar ile 17 bin 505 paket sigara ele geçirildi.
Bugün 18:23 TSİ- Osmaniye
Jandarma aranan 47 kişiyi yakaladı
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, temmuz ayında yapılan çalışmalarda aranan 47 kişi yakalandı.
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Bugün 18:23 TSİ - Osmaniye 247 Okunma
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