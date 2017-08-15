Jandarma aranan 47 kişiyi yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada temmuz ayında yapılan yol kontrolü ve aramalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 47 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu kişilerin 4'ü tutuklanırken yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet av tüfeği, 249 bin 817 kök kenevir, 114 gram esrar ile 17 bin 505 paket sigara ele geçirildi.