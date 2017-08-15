Osmaniye'de 17 PKK'lı 'Fırça Sapı' ile firar etmek isterken yakalandı

Olay 15 ağustos günü saat 00.20 sıralarında meydana geldi. Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma PKK' suçundan hükümlü ve tutuklu olarak bulunan M.T. (26), Ö.Y. (32), O.B., (26), S.A. (31), N.O. (26), M.S. (52), M.Ç. (20), S.A. (24), A.İ. (31), E.D. (23), C.T. (31), H.S. (30), İ.A. (47), K.A.Ö. (33) ve M.O. (26) ile Suriye uyruklu R.M.E. (34) ve E.M. (32) kaldığı C-15 koğuşunda sert bir cisimli ile duvara vurmak suretiyle firar teşebbüsünde bulundular. Çıkan sesleri 9'nolu dış emniyet nöbetçisi duyması ve duvardan dışarı çıkan şüpheli bir cismi görmesi üzerine cezaevi yönetimine bildirdi. Olayın haberi alınmasına müteakip olay mahali ile birlikte 1 ve 2 nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (KCİK) çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak cezaevi idaresi tarafından; C-15 koğuşunda bulunan Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma (PKK) suçundan tutuklu 17 şahıs yedek koğuşlara tahliye edildi. Olayda kullanılan "Fırça Sapı, Askı Kolu ve Boncuk İşleme Tablosuna" el konulurken, olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda soruşturma başlatıldı. İE (