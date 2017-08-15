Toprakkaleliler ATM istiyor

Osmaniye merkeze en yakın ilçesi konumu itibariyle ve Osmaniye Organize Sanayi bölgesi sınırlarını içinde yer alan ilçede vatandaşlar mevcut bulunan ATM'ler dışında diğer ATM'lerin olması isteniyor.Toprakkale halkı, ATM'lerden para çekmek için sıkça Osmaniye merkeze geldiklerini özellikle emekli maaşı alan yaşlıların mağdur olduklarını dile getirdiler.Vatandaşlar başka ATM'den para çekme esnasında kesinti olduğunu ve para çekmek için Osmaniye'ye gitmek zorunda kalıyorlar.İlçede yaşayan esnaf ve vatandaşlar için zor olduğunu kısa zamanda mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.Toprakkale halkı mağdur durumda olduklarını belirterek bir an önce diğer ATM'lerin ilçemizde hizmet vermelerini istiyoruz'' dedi.