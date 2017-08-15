Başak Gazetesi
22° OSMANİYE
Bugün 18:27 TSİ- Osmaniye

Toprakkaleliler ATM istiyor

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi 15 Bin nüfus olmasına rağmen 3 ATM dışında diğer bankaların ATM'nin bulunmaması ilçede yaşayan vatandaşları çileden çıkarıyor.

Osmaniye merkeze en yakın ilçesi konumu itibariyle ve Osmaniye Organize Sanayi bölgesi sınırlarını içinde yer alan ilçede vatandaşlar mevcut bulunan ATM'ler dışında diğer ATM'lerin olması isteniyor.Toprakkale halkı, ATM'lerden para çekmek için sıkça Osmaniye merkeze geldiklerini özellikle emekli maaşı alan yaşlıların mağdur olduklarını dile getirdiler.Vatandaşlar başka ATM'den para çekme esnasında kesinti olduğunu ve para çekmek için Osmaniye'ye gitmek zorunda kalıyorlar.İlçede yaşayan esnaf ve vatandaşlar için zor olduğunu kısa zamanda mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.Toprakkale halkı mağdur durumda olduklarını belirterek bir an önce diğer ATM'lerin ilçemizde hizmet vermelerini istiyoruz'' dedi.

Bugün 18:27 TSİ - Osmaniye 82 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Kadirli Zabıtası Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi mask

Kadirli Zabıtası Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi

Toprakkaleliler ATM istiyor mask

Toprakkaleliler ATM istiyor

Kurbanlık fiyatları mask

Kurbanlık fiyatları

Durmuşoğlu: “Ak Parti Milletin İradesinin Tecellisidir” mask

Durmuşoğlu: “Ak Parti Milletin İradesinin Tecellisidir”
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 596
Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü mask

Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi mask

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi mask

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

Yeni Devlet Hastanesi yakında start alıyor mask

Yeni Devlet Hastanesi yakında start alıyor

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı mask

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı

Düziçi'nde orman yangını mask

Düziçi'nde orman yangını

Durmuşoğlu: “Ak Parti Milletin İradesinin Tecellisidir” mask

Durmuşoğlu: “Ak Parti Milletin İradesini...

Hatay Büyükşehir Belediyesi Cırtıman Kavşağı için acilen proje geliştirmeli mask

Hatay Büyükşehir Belediyesi Cırtıman Kavşağı için acilen pro...

Bamya tarlasında kenevir mask

Bamya tarlasında kenevir

FETÖ Şüphelisi yol kontrolünde yakalandı mask

FETÖ Şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Sağlık kontrolünden geçtiler mask

Sağlık kontrolünden geçtiler

Uzlaşma sağlanamadı, kurban fiyatları belirsiz mask

Uzlaşma sağlanamadı, kurban fiyatları belirsiz

İşte Bizim İstediğimiz Devlet Bahçeli Böyle mask

İşte Bizim İstediğimiz Devlet Bahçeli Böyle

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 596

YÜKLENİYOR