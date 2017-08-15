Kadirli Zabıtası Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi

Zabıta Müdürlüğü tarafından otogardan giriş çıkış almayan araçlar ve güzergah dışı yolcu indirip bindiren araçlar üzerinde denetimlerin yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde uygulamaların artarak devam edeceğini söyledi.

Yapılan uygulamalarda 22 araca yasal işlem yapıldığını söyleyen Başkan Tarhan, toplu taşıma servisleri kurallar çerçevesinde taşımacılığını yapması için ekiplerimiz periyodik olarak denetimlerini sürdürecekler dedi.