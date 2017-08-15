Burkina Faso'daki baskınında şehit olan gencin cenazesi için Dr. Bahçeli'de devreye girdi

Düziçi İlçesi Uzunbanı Mahallesi'nde oturan emekli üç çocuk babası Hanifi Okur, oğlunun cenazesinin kendilerine en kısa sürede teslim edilmesini istedi. 13 ağustos günü saat 23.00 sıralarında Türk lokantası ve yakınlarındaki bir otele yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ölen 18 kişi içerisinde tek Türk vatandaşı olan Okur'un maden şirketinde teknisyen olarak çalıştığı yaklaşık çalışmak için gittiği öğrenildi. Oğlunun mert ve cesur bir çocuk olduğunu kaydeden acılı Baba Okur, evli ve biri kız iki çocğunun olduğunu ailesini geçindirmek için çalıştığını kaydetti. Terörü lanetleyen Baba Okur, "10 yıldan beri maden şirketlerinde çalışıyordu. Maalesef oğlum terör örgütü tarafından katledildi. Terörü en şiddetli şekilde lanetliyorum." dedi. Baba Hanifi Okur, oğlunun bir an önce evine gelmesi için Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere yetkililerden yardım istedi. Terör saldırısında yaşamını kaybeden Mehmet Fatih Okur'un eşi Fatma Okur ise eşinin cenazesinin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi istediğini kaydetti. 5 yaşında Emir ve 2 yaşında İrem isimli çocukları bulunan Mehmet Fatih Okur'un cenazesinin en erken hafta sonuna kadar Türkiye'ye gönderilmesinin beklendiği kaydedildi.

BAHÇELİ DEVREYE GİRDİ

MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Burkina Faso'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Osmaniyeli Mehmet Fatih Okur'un naşının intikali için genel başkan Devlet Bahçeli'nin himayelerinde konunun en üst düzeyde takipçisi olduklarını bildirdi. Ersoy sosyal medya hesabından konuya ilgili şu açıklamayı yaptı: "Burkina Faso nere Osmaniye nere ama kadere imam ancak izah eder bu durumu. Burkina Faso'daki terör saldırısında bizim inancımızda şehit olan Düziçi ilçemizin yiğit evlatlarından Mehmet Fatih Okur kardeşimizin naaşının intikali için Liderimiz Devlet Bahçeli'nin himayelerinde konunun en üst düzeyde takibindeyiz. Kardeşimize son görevimiz hep birlikte yapmak nasip olsun. Ailesine, eş dost ve akrabalarına ve dahi memleketimize sabır diliyorum. Ruhun şad olsun Efendimiz komşun olsun değerli kardeşim zira sen hem Mehmet hem de Fatihsin ..."

Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ, (Osmaniye)