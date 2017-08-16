Başak Gazetesi
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Bugün 12:16 TSİ- Osmaniye

“Parkesiz köy kalmaması için çalışıyoruz”

AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr.Suat Önal, 2017 KÖYDES projesi kapsamında, köylerde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

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Milletvekili Önal, projede yer alan Dereli köyündeki çalışmaları yerinde inceleyerek İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Altun’dan bilgi aldı.

İnceleme sonrasında bir açıklama yapan Önal, 2017 KÖYDES projesi kapsamında stabilize olan köy yollarının parke taşı döşeme çalışmalarının başladığını kaydetti.

Devlet, millet dayanışması olduğu sürece hizmetlerin daha hızlı aktarıldığını belirten Önal, “Kent merkezine bağlı 21 köyde 53 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme planlaması yapıldı. Bu kapsamda parke çalışmalarımız bir çok köyümüzde devam ediyor. Diğer stabilize yolların tamamlanmasıyla 2019’a kadar parkesiz köy kalmayacağını söyleyebiliriz” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Önal’a köylere göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.

Bugün 12:16 TSİ - Osmaniye 136 Okunma

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