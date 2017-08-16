Başak Gazetesi
22° OSMANİYE
Bugün 12:18 TSİ- Osmaniye

GAMER 7 gün 24 saat hizmet verecek

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürü Guddusi Arık, GAMER'in 7 gün 24 saat hizmet vereceğini söyledi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

GAMER Bilgilendirme Toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Coşkun’un yanı sıra Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Doğan Kartal,İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen,112 Acil Çağrı Merkezi ve İl GAMER Müdürü Guddusi Arık,İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz,İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ekrem Boran ve Kızılay Şube Başkanı İsmet İpek katıldı.

BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONU SAĞLAYACAK

112 Acil Çağrı Merkezi ve İl GAMER Müdürü Guddusi Arık, yaptığı sunumla GAMER hakkında bilgi verdi.İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin, ilimizde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturulduğunu belirten Arık, GAMER'in7 gün 24 saat hizmet vereceğini söyledi. Guddusi Arık, sunumun devamında GAMER’in oluşum yapısı, işleyişi hakkında detaylı bilgi verdi.

EMNİYET VE JANDARMA SİSTEMİYLE ENTEGRE OLACAK

Sunumun ardından konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise bundan sonraki süreçte İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda GAMER ile ilgili çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, “Önümüzdeki günlerde, İl Özel İdaresi tarafından,112 Acil Çağrı MerkeziMüdürlüğü hizmet binasının ihalesi yapılacaktır. Bu binanın bir katına GAMER yerleşecektir." diye konuştu. Oluşturulacak sistemin, Emniyet ve Jandarma sistemiyle entegre olacağını da ifade eden Vali Coşkun, GAMER’in ağırlıklı olarak kamu güvenliği ve düzeni, toplumsal olaylar ve diğer acil durumların tek bir merkezden yönetilmesi için oluşturulduğunu kaydetti.Toplantı, Vali Coşkun’un konuşması ile son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 12:18 TSİ - Osmaniye 74 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Barınma Merkezi'nde Yangın Eğitimi mask

Barınma Merkezi'nde Yangın Eğitimi

Osmaniye Belediyesi OKÜ'ye Gelen Öğrencilere Yardımcı Olmak için Stand Kurdu mask

Osmaniye Belediyesi OKÜ'ye Gelen Öğrencilere Yardımcı Olmak...

Yapı Kredi Bankası'da Erzin Şubesini Kapatıyor mask

Yapı Kredi Bankası'da Erzin Şubesini Kapatıyor

Fuar ve Konser Alanı İstiyoruz mask

Fuar ve Konser Alanı İstiyoruz
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 596
Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü mask

Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi mask

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

Yeni Devlet Hastanesi yakında start alıyor mask

Yeni Devlet Hastanesi yakında start alıyor

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi mask

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi

Bamya tarlasında kenevir mask

Bamya tarlasında kenevir

FETÖ Şüphelisi yol kontrolünde yakalandı mask

FETÖ Şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Toprakkaleliler ATM istiyor mask

Toprakkaleliler ATM istiyor

Osmaniye'de 17 PKK'lı 'Fırça Sapı' ile firar etmek isterken yakalandı mask

Osmaniye'de 17 PKK'lı 'Fırça Sapı' ile firar etmek isterken...

Jandarma aranan 47 kişiyi yakaladı mask

Jandarma aranan 47 kişiyi yakaladı

Kocaeli Ülkücü İşçiler Derneği Başkanlığına Okan Ertorun atandı mask

Kocaeli Ülkücü İşçiler Derneği Başkanlığına Okan Ertorun ata...

Durmuşoğlu: “Ak Parti Milletin İradesinin Tecellisidir” mask

Durmuşoğlu: “Ak Parti Milletin İradesinin Tecellisidir”

Hatay Büyükşehir Belediyesi Cırtıman Kavşağı için acilen proje geliştirmeli mask

Hatay Büyükşehir Belediyesi Cırtıman Kavşağı için acilen pro...

Bamya tarlasında kenevir mask

Bamya tarlasında kenevir

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 596

YÜKLENİYOR