GAMER 7 gün 24 saat hizmet verecek

GAMER Bilgilendirme Toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Coşkun’un yanı sıra Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Doğan Kartal,İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen,112 Acil Çağrı Merkezi ve İl GAMER Müdürü Guddusi Arık,İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz,İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ekrem Boran ve Kızılay Şube Başkanı İsmet İpek katıldı.

BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONU SAĞLAYACAK

112 Acil Çağrı Merkezi ve İl GAMER Müdürü Guddusi Arık, yaptığı sunumla GAMER hakkında bilgi verdi.İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin, ilimizde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturulduğunu belirten Arık, GAMER'in7 gün 24 saat hizmet vereceğini söyledi. Guddusi Arık, sunumun devamında GAMER’in oluşum yapısı, işleyişi hakkında detaylı bilgi verdi.

EMNİYET VE JANDARMA SİSTEMİYLE ENTEGRE OLACAK

Sunumun ardından konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise bundan sonraki süreçte İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda GAMER ile ilgili çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, “Önümüzdeki günlerde, İl Özel İdaresi tarafından,112 Acil Çağrı MerkeziMüdürlüğü hizmet binasının ihalesi yapılacaktır. Bu binanın bir katına GAMER yerleşecektir." diye konuştu. Oluşturulacak sistemin, Emniyet ve Jandarma sistemiyle entegre olacağını da ifade eden Vali Coşkun, GAMER’in ağırlıklı olarak kamu güvenliği ve düzeni, toplumsal olaylar ve diğer acil durumların tek bir merkezden yönetilmesi için oluşturulduğunu kaydetti.Toplantı, Vali Coşkun’un konuşması ile son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE