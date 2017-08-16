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Yapı Kredi Bankası'da Erzin Şubesini Kapatıyor

ETSO Başkanı Bekir Soylu. Erzin Yapı Kredi Bankası Şubesi'nin kapatılmaması için Koç Gurubuna mektup yazdı ve imza kampanyası başlatacağını duyurdu.

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Hatay’ın Erzin ilçesinde bulunan müesseleri kaybetmeye devam ediyor. Daha önceleri Özel hareket birliği, Tele-kom , Tedaş , MKÜ ne baglı olan yüksek okulunun taşınmasından sonra bu kezde ilçede faaliyette olan yapı krdei bankası şubesi, Dörtyol ilçesindeki Yapı Kredi bankasına baglanmak için taşınması gündeme geldi.

Etso başkanı Bekir Soylu ilçemizde 3 bankadan biri olan Yapı Kredi bankasının kapanmasını istemiyoruz diyerek basın açıklamsında bulundu ve şunları söyledi.

Haber:Adil COŞKUNER-Erzin

Bugün 12:26 TSİ - Osmaniye 336 Okunma

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