Barınma Merkezi'nde Yangın Eğitimi

Çok amaçlı salonda ki eğitimlere Eğitim Uzmanı Ekrem Küpelioğlu ile arama kurtarma ekibi katıldı. AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut, Barınma Merkezi'nin Suriyeli misafirlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olması itibariyle, olası bir yangın durumuna karşı personellere yangın eğitimi vererek Barınma Merkezi’nde bilinçlendirme çalışması başlattıklarını söyledi. Müdür Bulut, "Suriyeli misafirlere yönelik eğitimler vererek, Barınma Merkezi’ndeki eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz. Barınma Merkezi’nde bulunan konteynırlar gibi birbirine yakın yerleşimlerde herhangi bir yangın durumunda, uzman ekipler gelene kadar yangına müdahale şekillerini bilen kişilerin olması olası can ve mal kayıplarını en alt seviyeye indirmektedir. Başka bir deyişle birbirine yakın yerleşime sahip olan Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan konteynırların herhangi birinde çıkacak bir yangının diğer konteynırlara sıçramasını önleyerek zararları asgariye indirmek ilk gayelerimizden biri olmalıdır. Elbette ki dileğimiz herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak. Ancak biz Osmaniye AFAD ekibi olarak beklenmeyene hazırlıklı olmanın bilinciyle "Afet'e Hazır Osmaniye" projesi kapsamında bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.