Vekalet yoluyla kurban kesimi anlatıldı

Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Amfisinde ki programa Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'den İl ve İlçe Müftüleri ile din görevlileri olmak üzere yaklaşık 350 kişi katıldı. Program, Merkez Müftü Bestami Aksu Erkek Yatılı Kur'an Kursu Öğreticisi Hasan Akın'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu açılış konuşmasında, "Hayırsever milletimizin emanetleri başkanlığımız ve vakfımızın organizesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Bunun adı iyiliktir, yardımdır ve kurbandır. Yapılan bu güzel organizasyonunun adı Türkiye'dir." dedi. Yurt içinde 275 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise 135 ülkenin 400 bölgesinde kurban kesimi yapacağını belirten Müftü Tahiroğlu, "Kesilen kurbanlar yurtiçinde, ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurtdışında kesilen kurbanlar ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğudan Latin Amerika'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize dağıtılmaktadır." diye bilgi verdi. TDV kurumsal tanıtım filminin gösteriminden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hizmetleri Dair Başkan Vekili Ahmet Sünetçi'de; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kürsüye, mihraba ve minbere sığmayacak kadar büyüdüğünü, Cezaevinden huzurevine öğrenci yurtlarından birçok kuruma kadar hizmet verdiklerini, Yüce Rabbimiz bizleri bu yolda gayretten ve samimiyetten ayırmasın, kurban ibadetinin sadakat ve teslimiyet sınavı olduğunu bugün de Kurbanın, kardeşliğin paylaşmanın ve hatırlamanın adı olduğunu Kurban ibadetinin ve Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonun önemini gönüllü olarak görev aldığı ülkelerden örnekler vererek anlattı.Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Tanıtım filminin ardından TDV Şube Hizmetleri Müdürü Yavuz Kocamış, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL, yurt dışında da 600 TL olarak belirlediklerini kaydetti. Kocamış, "Vatandaşlarımızın, www.diyanetvakfi.org.tr ve bagis.diyanetvakfi.org.tr adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir." dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu ile ilgili detaylı sunumunun ardından program sona erdi.

Haber: İbrahim Emül - OSMANİYE