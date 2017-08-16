Başak Gazetesi
22° OSMANİYE
Bugün 17:43 TSİ- Osmaniye

Kur'an Kursu öğrencilerine "Çocuk Hakları" eğitimi

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik, "Çocuk Hakları, Teknoloji Bağımlılığı ve Akran İletişimi" konulu eğitim seminerleri verildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından toplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı çerçevesinde, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi Personeli Öğretmen Ayça Uuçar Demir tarafından Rıza Paşa Camii Kuran Kursu ve Bahçeli Camii Kuran Kurslarında eğitimler gerçekleştirildi. Büyük İlgi gören eğitim programı, kurs öğrencileri ile karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Bugün 17:43 TSİ - Osmaniye 20 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Barınma Merkezi'nde Yangın Eğitimi mask

Barınma Merkezi'nde Yangın Eğitimi

Osmaniye Belediyesi OKÜ'ye Gelen Öğrencilere Yardımcı Olmak için Stand Kurdu mask

Osmaniye Belediyesi OKÜ'ye Gelen Öğrencilere Yardımcı Olmak...

Yapı Kredi Bankası'da Erzin Şubesini Kapatıyor mask

Yapı Kredi Bankası'da Erzin Şubesini Kapatıyor

Fuar ve Konser Alanı İstiyoruz mask

Fuar ve Konser Alanı İstiyoruz
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 596
Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü mask

Suriyeli işçiler fabrika sahibini dövdü

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi mask

Beklenen açıklama geldi. Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

Yeni Devlet Hastanesi yakında start alıyor mask

Yeni Devlet Hastanesi yakında start alıyor

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi mask

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi

Bamya tarlasında kenevir mask

Bamya tarlasında kenevir

FETÖ Şüphelisi yol kontrolünde yakalandı mask

FETÖ Şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Yapı Kredi Bankası'da Erzin Şubesini Kapatıyor mask

Yapı Kredi Bankası'da Erzin Şubesini Kap...

GAMER 7 gün 24 saat hizmet verecek mask

GAMER 7 gün 24 saat hizmet verecek

“Parkesiz köy kalmaması için çalışıyoruz” mask

“Parkesiz köy kalmaması için çalışıyoruz”

Burkina Faso'daki baskınında şehit olan gencin cenazesi için Dr. Bahçeli'de devreye girdi mask

Burkina Faso'daki baskınında şehit olan gencin cenazesi için...

Kadirli Zabıtası Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi mask

Kadirli Zabıtası Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi

Toprakkaleliler ATM istiyor mask

Toprakkaleliler ATM istiyor

Osmaniye'de 17 PKK'lı 'Fırça Sapı' ile firar etmek isterken yakalandı mask

Osmaniye'de 17 PKK'lı 'Fırça Sapı' ile firar etmek isterken...

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 596

YÜKLENİYOR