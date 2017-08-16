Kur'an Kursu öğrencilerine "Çocuk Hakları" eğitimi

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından toplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı çerçevesinde, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi Personeli Öğretmen Ayça Uuçar Demir tarafından Rıza Paşa Camii Kuran Kursu ve Bahçeli Camii Kuran Kurslarında eğitimler gerçekleştirildi. Büyük İlgi gören eğitim programı, kurs öğrencileri ile karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.