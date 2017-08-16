6 aylık Yüsra bebek, kazada öldü

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın, aynı istikamette önünde ilerleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 6 aylık Yüsra Doğan isimli bebek yaşamını kaybetti. Kaza 15 ağustos günü saat 11.45 sıralarında E 90 otoyolu Sayhöyük Köyü mevkiinde meydana geldi. Adana istikametinden Osmaniye'ye doğru seyir halinde olan 29 yaşındaki Ahmet Tekdemir idaresindeki 51 KB 917 Plakalı TIR, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette önünde ilerleyen 53 yaşındaki Hasan Çeçen'in kullandığı 42 BİR 26 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada savrularak bariyerlere çarpan otomobildeki sürücüsü Hasan Çeçen ile yanına yolcu olarak bulunan 44 yaşındaki Selma Çeçen, 27 yaşındaki Emine Özge Çeçen Doğan ve 6 aylık kızı Yüsra Doğan yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Yüsra bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. TIR sürücüsü Ahmet Tekdemir jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE