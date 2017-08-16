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Bugün 17:48 TSİ- Osmaniye

Rektör Türk'ten, İl Jandarma Komutanı Bilacan'a ziyaret

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutan Jandarma Albay Tamer Bilacan'ı ziyaret etti.

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Rektör Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Atama Kararnamesi ile Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Jandarma Albay Tamer Bilacan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterine duygu ve düşüncelerini kaleme alan Rektör Murat Türk, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ettiği İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan şahsında, jandarma teşkilatının tüm mensuplarına başarılar diledi. Türk, ayrıca İl Jandarma Komutanı Bilacan'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Bugün 17:48 TSİ - Osmaniye 28 Okunma

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