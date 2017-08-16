Korkut Ata Üniversitesinde Kayıtlar Başladı

OKÜ'yü kazanan 2 Bin 158 öğrenci, istedikleri takdirde https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden online olarak kayıtlarını yaparak elektronik kayıt belgesini alabilecek. Online kaydı tercih etmeyen veya mecburi sebeplerle online kaydı yapılamayan öğrenciler ise üniversitenin Karacaoğlan Yerleşkesi'ne gelerek kayıtlarını tamamlayabilecek.E-devlet üzerinden online kayıtlarını gerçekleştiren öğrencilerden daha sonra ayrıca kayıt belgesi istenmeyecek. Elektronik kayıt yaptıramayan adayların kayıt işlemleri ise 14-18 Ağustos 2017 tarihlerinde Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacak.Öğrenci kayıtlarının yapıldığı Kütüphane binasında fuaye alanına Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından kurulan stantta öğrenci ve velilere Üniversitenin hazırladığı armağanlar verilirken OKÜ hakkında bilgiler aktarıldı. Kayıtların yapıldığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı ve kurulan stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Murat Türk, kayıtlarla ilgili bilgiler alarak incelemede bulundu. Türk, Korkut Ata Üniversitesi'nin jeopolitik konum olarak büyükşehirlerin ortasında olduğu için öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olduğunu ifade etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE