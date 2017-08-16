Özer, kılınan cenaze namazının ardından Toprakkale Dağıstan Mahallesi Garipler mezarlığına defnedildi.
Bugün 17:53 TSİ- Osmaniye
Toprakkale Kore Gazisi Sesiz Sedasız Defnedildi
Kore Savaşı Gazisi Yusuf Özer 93 yaşında vefat etti.Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde ikamet eden Kore Gazisi Yusuf Özer, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Bugün 17:53 TSİ - Osmaniye 41 Okunma
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