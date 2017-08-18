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Dün 15:34 TSİ- Osmaniye

'Mucize Çocuk' Önder ve ailesinden Kaymakam Koç'a ziyaret

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, hastalığı nedeniyle ellerini kullanamayan ve bugüne kadar 31 kez ameliyat geçirmesi nedeniyle 'mucize çocuk' olarak anılan 15 yaşındaki Ünal Önder makamında ağırladı.

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Osmaniye'nin Düziçi İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, hastalığı nedeniyle ellerini kullanamayan ve bugüne kadar 31 kez ameliyat geçirmesi nedeniyle 'mucize çocuk' olarak anılan 15 yaşındaki Ünal Önder ve ailesini, elde ettiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavında büyük başarı sağlayarak fen lisesine kayıt yaptırmaya hak kazanması dolayısıyla makamında kabul etti.Halk arasındakelebek hastalığıdiye bilinen Epidermolozis büllozahastası olan ve bu hastalık nedeniyle ellerini kullanamayan Ünal Önder, bugüne kadar 30 kez ellerinden ameliyat oldu. Geçirdiği ameliyatlar nedeniyle "mucize çocuk" olarak adlandırılan Önder, bu sene girdiği TEOG sınavında yüzde 1'lik dilime girerek Düziçi Fen Lisesini kazanarak kayıt yaptırmaya hak kazandı. Konukları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Mustafa Koç, Ünal Önder, annesi Döne ve babası Mustafa Önder'e, hem şahsı hem de kurum olarak her zaman yanında olduğunu belirtti. Kaymakam Koç, mucize çocuk Ünal Önder'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını, bu başarılarının diğer öğrencilere örnek olmasını temenni ederek başarılarının devamını görmek istediğini belirti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Koç, Ünal Önder ve ailesine teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ, (Osmaniye)

Dün 15:34 TSİ - Osmaniye 67 Okunma

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