Başak Gazetesi
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Dün 15:30 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Doğa Koleji Fen Lisesi Açıldı

Osmaniye Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada şu görüşlere ye verildi.

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"2017-2018 Eğitim ve Öğretim döneminde hizmet verecek olan Osmaniye Özel Doğa Fen Lisesi kayıt almaya başladı. Doğa Fen Lisesi Osmaniye ilindeki tek “Özel Fen Lisesi” olma özelliği taşıyor. Doğa Fen Lisesine bu yıl itibariyle Teog sınavında alınan taban puanına göre 9. ve 10. Sınıflara kayıt alınmaktadır.

Osmaniye Özel Doğa Fen Lisesi fen ve matematik alanlarında başarı düzeyleri yüksek olan öğrencileri bu alanda yükseköğrenime hazırlamayı amaçlamaktadır. YGS ve LYS’de başarıyı sağlayacak yoğun ders programı, haftalık deneme sınavları, konu eksiklerini tamamlayan etütler ve deneyimli uzman kadrosu ile öğrencilerini merkezi sınavlara hazırlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerine, yeni teknolojileri geliştirebilecekleri, bilimsel araştırmalar yapabilecekleri, İngilizce ve Almancayı uluslararası standartlarda öğrenebilecekleri bir ortam sunuyor.

Osmaniye Doğa Koleji, kendini sürekli yenileyen, araştıran, analiz ve sentez yapabilen, bütün öğrencilerin akla ve bilime dayalı eğitim ortamında hayata ve bir üst öğrenime hazırlandığı, dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan köprülerin kurulduğu, yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve velilerin işbirliğiyle bölgede "model bir okul" olmaya devam etmektedir."

Dün 15:30 TSİ - Osmaniye 83 Okunma

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