Başak Gazetesi
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Dün 15:58 TSİ- Osmaniye

ODH'de Akciğere kapalı yöntemle operasyon

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta, kapalı akciğer ameliyatı ile kısa sürede eski sağlığına kavuştu.

Bu tür ameliyatların bir ekip çalışması olduğu belirtilerek, deneyimli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Ebubekir Aksu, Anestezi Uzmanı Dr. Güney Biçer, Ameliyathane Hemşireleri ve Personelin uyumlu bir şekilde çalışması ile gerçekleştirildiği kaydedildi. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Akciğerin iyi ve kötü huylu hastalıkları başta olmak üzere akciğer kisti, akciğer zar iltihabı, pnömotoraks 'akciğer patlaması', akciğerdeki nodüllerin çıkarılması, akciğere metastaz ameliyatları gibi birçok ameliyat daha önce göğse yapılan yaklaşık 15-20 cm lik büyük bir kesi açık ameliyat ile yapılmaktaydı. Sağlık tesisimiz Osmaniye Devlet Hastanesinde Teknolojinin ve Deneyimlerin artması ile bu ameliyatlar göğsün yan tarafındaki boşluktan açılan iki, üç delikten halk arasında kapalı yöntem denilen torakoskopik yöntemle çok daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Hastalara tek port torakoskopik yöntem ile tek delikten girilerek yapılan kapalı göğüs cerrahisi ameliyatıhastanemizde deneyimli uzman hekimlerimiz tarafından başarılı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu yöntem klasik açık ameliyatla karşılaştırıldığında hastaların ameliyattan sonra ağrıları belirgin olarak daha az olmaktadır. Hastalar genellikle 2-3 gün içinde hastaneden çıkmakta, daha erken iş hayatına dönmektedir. Bir önemli faydası da estetik anlamdadır. Daha küçük bir kesi nedeniyle kozmetik anlamda hastalar rahat etmektedir. "

Dün 15:58 TSİ - Osmaniye 111 Okunma

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