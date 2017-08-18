Tarhan:"Otoban Standartlarında Yol Yapıyoruz"

Kadirli’de öncelik arz eden cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, 20 mahallemizde program dahilinde otoyol standartlarında sıcak asfalt yol çalışmaları yapıyoruz dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tarhan, Hizmetlerimizi oy kaygısı ile değil, kentimizin geleceğini inşa etmek hedefi yapıyoruz diyerek “ İlçemizin her bir köşesinde çalışmalarımız var. Bir yandan asfalt yol çalışmalarımız devam ederken bir yandan da kaldırımlarını yapıyoruz. Ayrıca yeni açılan yollarımızda zemin hazırlama çalışmaları ile önümüzdeki günlerde yapılacak asfalt çalışmaları için hazırlıklarımızı yapıyoruz. 20 mahallemiz de de asfalt yol çalışmaları yapılacak. Biraz zamana ihtiyacımız var. 2017 yılı içerisinde sıkıntılı olan bütün cadde ve sokaklarımızı asfaltlayacağız” dedi.

Yol çalışmalarının bakım onarım ve beton yol çalışmaları olarak devam edeceğinin altını çizen Başkan Tarhan, beton yol ihalesini yaptıklarını ve bayramdan sonra Şehit Mustafa Yağız mahallesinden başlayarak beton yapılması gereken sokaklarımızda yol çalışmalarımıza başlayacağız dedi.