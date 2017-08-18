Fabrika çalışanlarına arama kurtarma eğitimi

Osmaniye'nin Bahçe İlçesindeki bir fabrikada çalışan işçilere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, yangın, deprem, arama kurtarma ekibinin kurulumu, KBRN, yaralı taşıma ve usulleri ve alarm ve ikaz sistemleri konularında eğitim verildi. Barit Maden Türk Anonim Şirketindeki program AFAD Eğitim Uzmanı Ekrem Küpelioğlu'nun sunumu, arama kurtarma ekibinin uygulaması ve İl Müdürü Serhat Bulut'un katılımıyla gerçekleşti. Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, konuşmasında, işyerlerinde oluşabilecek kaza ve risk durumlarına karşı 'Afete Hazır İşyerleri' projesi çerçevesinde eğitimlerin devam ettiğini söyledi. Müdür Bulut, "Herhangi bir kaza durumunda öncelikle işyeri personellerinin nasıl davranması hakkında bilgilenmesi ve bu bilgilerle ilk müdahaleyi yapması büyük önem arz ettiğinden, büyük bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz kapsamlı eğitimle bir işyeri çalışanlarına daha bilinçlendirme çalışması yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlere sunduğumuz bilgilerin sadece işyerinde değil hayatın her anında sizlerin yanında olacağına inanıyoruz." dedi.Herhangi bir afet durumunda ilk müdahalenin önemini vurgulayan Bulut," "Olası bir afet durumunda uzman ekipler gelinceye kadar yakınlarınıza ve diğer vatandaşlara bilinçli bir şekilde müdahale etmeniz için "O Kahraman Benim" projesi kapsamında sizleri AFAD Gönüllüsü olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye)