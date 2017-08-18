Başak Gazetesi
32° OSMANİYE
Dün 16:19 TSİ- Osmaniye

251. şehidimizi göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurladık

Hatay'ın İskenderun İlçesi Amanos Dağları eteklerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma uzman çavuş 29 yaşındaki Abdullah Akdeniz, memleketi Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz'in cenazesi görev yaptığı Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ndeki Karahasan Paşa Kışlası'ndaki törenin ardından karayoluyla Osmaniye'ye getirildi. Akdeniz'in cenazesini memleketi Düziçi İlçesi'ne bağlı Böcekli Beldesi Gümüş Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin kişi karşıladı. Şehidin annesi Emine ve çiftçilikle uğraşan babası Mustafa Akdeniz ile kardeşleri ağıt yakıp sinir krizi geçirdi.Şehit için düzenlenen törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, Adana Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.EŞİNİN BERESİYLE KATILDIAilenin 8 çocuğundan biri olan şehit uzman çavuş Abdullah Akdeniz'in eşi Mükerrem Akdeniz törende eşinin beresini elinden bırakmadı. Şehit eşi Mükerrem Akdeniz'in, ikinci çocuğuna hamile olduğu belirtildi. Şehit Abdullah Akdeniz'in cenazesi, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı namazın ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye),

Dün 16:19 TSİ - Osmaniye 887 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Trac Osmaniye Şube Başkanlığı'na Mehmet Çenet Seçildi mask

Trac Osmaniye Şube Başkanlığı'na Mehmet Çenet Seçildi

Fabrika çalışanlarına arama kurtarma eğitimi mask

Fabrika çalışanlarına arama kurtarma eğitimi

Osmaniye Doğa Koleji Fen Lisesi Açıldı mask

Osmaniye Doğa Koleji Fen Lisesi Açıldı

'Mucize Çocuk' Önder ve ailesinden Kaymakam Koç'a ziyaret mask

'Mucize Çocuk' Önder ve ailesinden Kaymakam Koç'a ziyaret
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 596
251. şehidimizi göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurladık mask

251. şehidimizi göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurladık

6 aylık Yüsra bebek, kazada öldü mask

6 aylık Yüsra bebek, kazada öldü

Bamya tarlasında kenevir mask

Bamya tarlasında kenevir

FETÖ Şüphelisi yol kontrolünde yakalandı mask

FETÖ Şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Osmaniye'de 17 PKK'lı 'Fırça Sapı' ile firar etmek isterken yakalandı mask

Osmaniye'de 17 PKK'lı 'Fırça Sapı' ile firar etmek isterken...

Yapı Kredi Bankası'da Erzin Şubesini Kapatıyor mask

Yapı Kredi Bankası'da Erzin Şubesini Kapatıyor

Genç veterinerlere, Hayvan Barınağı'nda eğitim mask

Genç veterinerlere, Hayvan Barınağı'nda...

251. şehidimizi göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurladık mask

251. şehidimizi göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurladık

Fabrika çalışanlarına arama kurtarma eğitimi mask

Fabrika çalışanlarına arama kurtarma eğitimi

Tarhan:"Otoban Standartlarında Yol Yapıyoruz" mask

Tarhan:"Otoban Standartlarında Yol Yapıyoruz"

Osmaniye'de 80 kişi daha istihdam edildi mask

Osmaniye'de 80 kişi daha istihdam edildi

ODH'de Akciğere kapalı yöntemle operasyon mask

ODH'de Akciğere kapalı yöntemle operasyon

Osmaniye Doğa Koleji Fen Lisesi Açıldı mask

Osmaniye Doğa Koleji Fen Lisesi Açıldı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 596

YÜKLENİYOR